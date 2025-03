Inter-news.it - Curva Sud, dura contestazione durante Milan-Lazio: «Cardinale vattene!»

I tifosi dellaSud delin occasione della sfida di San Siro contro laha attuato una durissima protesta, entrando sugli spalti con 15 minuti di ritardo e scandendo cori dirivolti alla proprietà e alla dirigenza del club.– La decisione di entrare in ritardo è stata anticipata da un comunicato diffuso nei giorni precedenti, in cui laSud esprimeva il proprio malcontento per la gestione societaria e per le prestazioni della squadra. Nel comunicato si leggeva: «Siamo solo ai primi di marzo e la nostra stagione è già ai titoli di coda, o quasi. Restano solo due derby in Coppa Italia per farvi riconquistare un briciolo di dignità o per certificare definitivamente il vostro totale fallimento».nte la partita, al 28?, laè passata in vantaggio con un gol di Mattia Zaccagni, aumentando ulteriormente la tensione sugli spalti.