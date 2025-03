Ilgiorno.it - Cura della vita. Incontro con gli esperti

Si intitola “Lafino alla fine” l’in programma giovedì alle 20.30 alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, organizzato dalla sezione provincialeLega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con l’Istituto La Provvidenza e le associazioni Mai Paura, Amici di Rossella e Stella Polare e il patrocinio di amministrazione comunale e Asst Valle Olona. Il comitato scientifico è composto da Ivanoe Pellerin, Claudia Castiglioni, Paola Mega (HospiceProvvidenza), Rita Maimone (ex coordinatrice dell’Hospice dell’Ospedale di Busto e fondatrice dell’associazione Amici di Rossella), Laura Ceppi ed Emanuela Bossi (Mai Paura). L’altro giorno la presentazione dell’iniziativa, su un tema molto delicato che - ha sottolineato il presidenteLilt Ivanoe Pellerin (nella foto) - la società tende a nascondere e a connotare da timori e dolore, "noi invece vogliamo proporre una riflessione buona, offrire forza e sostegno, far capire che si può vivere la fine in un altro modo.