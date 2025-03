Panorama.it - Cuciniamo insieme: risotto verza e speck

Sia imperitura lode a Ettore De Vecchi che nella sua cascina di Paullo, perseguendo le idee che in Italia erano state sparse come semi fertili da Nazzareno Strampelli, l’immenso uomo del grano, il vero artefice con la moglie Carlotta Parisani della rivoluzione verde che cominciò a togliere i contadini dalla fame, ibridò due risi, il Vialone nero e il Lencino, creando uno dei resi japonica di maggior pregio e uso gastronomico: il Carnaroli.Si dice porti quel nome in omaggio a un contadino che lavorava per il signur De Vecchi, ma assai più probabilmente celebra l’allora commissario dell’Ente Risi Emiliano Carnaroli. La registrazione di questo nuovo riso cadde appunto 80 anni fa e avremo modo di fare altre ricette per celebrarlo. Si sa che dal Vialone nano all’Arborio passando per il Sant’Andrea e il Roma – tanto per citarne alcuni, ma anche il Venere, quello nero come il roso fermentato sono nostra creazione – i risi italiani sono i migliori del mondo.