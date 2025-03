Laverita.info - Cuciniamo insieme: risotto verza e speck

Leggi su Laverita.info

Si sa che dal Vialone nano all’Arborio passando per il Sant’Andrea e il Roma, tanto per citarne alcuni, ma anche il Venere, i risi italiani sono i migliori del mondo. Ecco che ci è venuta una ricettina celebrativa dei sentori invernali. Noi abbiamo usato un formaggio spalmabile che si trova col nome «crema di latte», non lo confondete con la panna, appena acidino che ricorda la creme fraiche tanto celebrata dai francesi.