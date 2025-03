Ilrestodelcarlino.it - ’Csv’, i volontari per la terza età

"Qualche settimana fa è stato firmato il protocollo di intesa tra il Comune di Pesaro e il Csv Marche Ets (Centro servizi per ilato) per promuovere, sostenere ed incentivare la collaborazione e le sinergie per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Un protocollo subito operativo nei 10 centri socio-culturali per anziani presenti da circa 40 anni a Pesaro e che permetterà di organizzare attività dedicate anche allaetà. "La mission del Csv è quella di sostenere le attività diato, puntando anche alla formazione deidelle associazioni e creare reti tra le varie realtà utilizzando anche strumenti quali la co-progettazione e co-programmazione".