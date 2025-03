Sport.quotidiano.net - Cremonese salvata da Johnsen. A Carrara arriva soltanto un pari

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Alessandro Stellaun’altra frenata, la quinta nelle ultime sei gare, per la. Il gol dinel finale evita un nuovo ko ai grigiorossi, che però non vanno oltre il 2-2 contro la Carrarese. Dopo il vantaggio iniziale con Zanimacchia i lombardi sono ricaduti nei soliti errori difensivi e di finalizzazione e il punto strappato risulta pure generoso. "Sono stufo di fare gli stessi discorsi. Oggi abbiamo dimostrato di avere poca anima. Abbiamo lasciato per strada altri punti", il commento amaro di Stroppa nel post gara. Da valutare le condizioni di Vazquez, uscito in barella ad inizio ripresa per un colpo alla mandibola. E oggi il Catanzaro può allungare al quarto posto. Stroppa con scelte obbligate a centrocampo, viste le assenze di Barbieri, Collocolo, Castagnetti e Valoti.