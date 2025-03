Quotidiano.net - Credito d'imposta 2025: premiati gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici

Tutto pronto per ild'che premia gliincrementalisuanche online. Lo ricorda FiscoOggi, la webzine dell'Agenzia delle Entrate. Le prenotazioni possono essere inviate dal primo marzo e fino al 31 marzo, tramite lo specifico servizio telematico disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Servizi", alla voce "Comunicare". Sullo stesso sito, nella sezione dedicata all'agevolazione, sono pubblicati il modello da utilizzare insieme alle istruzioni per la compilazione. Dal 2023, la misura è applicata secondo la norma ordinaria, che prevede und'pari al 75% del valore incrementale deglirealizzati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagnee sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.