Juventusnews24.com - Costacurta difende Thiago Motta: «Si è preso colpe non sue, una prestazione del genere non è da addebitare all’allenatore!»

di Redazione JuventusNews24, ex difensore, si è espresso così a proposito didopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’EmpoliA Sky Sport, Alessandroha volutoredalle critiche dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia contro l’Empoli. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «È una situazione paradossale anche per, ad una settimana esatta dall’eliminazione in Champions unacosì non è da. Troppo passiva per essere imputata al tecnico, si ènon sue».Leggi su Juventusnews24.com