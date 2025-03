Lettera43.it - Cosa sappiamo su Marco Mameli, il 22enne ucciso a una festa di Carnevale in Sardegna

Un ragazzo di 22 anni,, è statonella tarda serata di sabato 1 marzo al culmine di una lite scoppiata durante unadia Bari Sardo, in provincia di Nuoro. Il giovane, originario di Ilbono (Nuoro), è stato raggiunto da una coltellata al petto rivelatasi letale. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per lui non c’era più niente da fare. Un altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei sempre nell’Ogliastra. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare l’aggressore che, dopo aver compiuto l’omicidio, si è dato alla fuga. Annullata la sfilata diprevista per martedìIntanto Ivan, sindaco di Bari, ha annullato la sfilata diprevista per martedì 4 marzo.