Cosa rischia l' Occidente divisi mai | incontro con Starmer Meloni detta la via alla Ue Dopo la telefonata con Trump

A Downing Street ecco il bilaterale tra il premier Giorgiae il primo ministro britannico Keirche ha preceduto il vertice tra i leader Ue sulla crisi russo-ucraina. Un faccia a faccia che ha seguito ladella vigilia trae Donald, il tuttolo showdown nello Studio Ovale tra il presidente Usa e Volodymyr Zelensky, presente oggi a Londra.nell'ha ribadito l'impegno condiviso tra Italia e Regno Unito nel sostenere l'Ucraina e lavorare per una soluzione di lungo termine al conflitto: "Siamo tutti molto impegnati a raggiungere un obiettivo che tutti vogliamo raggiungere, ovvero una pace giusta e duratura in Ucraina", ha dichiarato la premier. La leader di FdI ha poi sottolineato il valore strategico del confronto bilaterale, evidenziando la necessità di mantenere aperto un canale di coordinamento costante tra partner europei e internazionali: "Penso che sia particolarmente prezioso questonel momento in cui ci troviamo, che sia molto importante parlarci, coordinarci.