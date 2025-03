Lettera43.it - Cosa c’è dietro l’apertura del Vietnam a Starlink di Elon Musk

Leggi su Lettera43.it

In, Huy Duc è un giornalista piuttosto famoso. Attivista, ex militare e autore di inchieste su corruzione e politica, pochi giorni fa è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver pubblicato su Facebook 13 post e articoli critici nei confronti del governo. Accusato di «abusare delle libertà democratiche», Duc avrebbe ammesso le sue responsabilità e chiesto poi scusa alla corte. L’episodio dimostra ancora una volta come le riforme e le aperture economiche del Partito comunistaita si accompagnino a una crescente repressione del dissenso. Ed è proprio ora chesi prepara a entrare nel mercato digitale del Paese.Il giornalista Huy Duc.Cade l’ultimo ostacolo all’arrivo diinDopo diversi tentativi andati a vuoto,sembra infatti pronta ad avere luce verde delle autorità di Hanoi per fornire servizi Internet via satellite, mantenendo la piena proprietà delle filiali locali.