Formiche.net - Cosa cambia in Ue con il Clean Industrial Act

Leggi su Formiche.net

“Di fronte agli elevati costi energetici e alla feroce concorrenza globale, le industrie europee hanno bisogno di un sostegno urgente. IlDeal delinea azioni concrete per trasformare la decarbonizzazione in un motore di crescita per le industrie europee. Ciò include l’abbassamento dei prezzi dell’energia, la creazione di posti di lavoro di qualità e le giuste condizioni affinché le aziende prosperino”.Il nuovo piano, pubblicato dall’Unione Europea lo scorso 26 febbraio, tenterà di legare la trasformazione climatica dell’UE a una competitività più ambiziosa, integrando gli sforzi in corso compiuti con il Green Deal e il Piano REPowerEU. Un piano aggiornato per la prosperità sostenibile e la competitività dell’Europa.In un contesto geopolitico come quello attuale, in cui l’economia globale stando rapidamente, il Vecchio Continente ha bisogno di salvaguardare e rafforzare la propria competitività, così come delineato dal Rapporto Draghi, che individua tre imperativi per stimolare la crescita economica: colmare il divario di innovazione; attuare una strategia comune per decarbonizzazione e competitività; aumentare la sicurezza e ridurre le dipendenze eccessive.