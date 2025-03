Calciomercato.it - Corsa Champions, bufera Juve: “Siamo al ridicolo. E in bocca al lupo alla Lazio”

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri verso la chiusura della stagione con un unico obiettivo minimo e imprescindibile: l’rme di ZilianiCon l’eliminazione de quella successiva anche dCoppa Italia, lantus ha a disposizione solamente il campionato per raggiungere il proprio obiettivo minimo, ovvero la qualificazioneprossima edizione dellaLeague. Un mini-campionato di 12 partite in cui i bianconeri partono nettamente avvantaggiati rispetto alle concorrenti, con diversi punti di margine. Quelli sullasono solamente due, ma i biancocelesti saranno impegnati anche in Europa League e devono fare a meno ancora per qualche settimana di Castellanos.Thiago Motta e Baroni (LaPresse) – calciomercato.itDietro ci sono Fiorentina, Bologna e Milan che però non sono in grandissima forma.