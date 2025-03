Ilfattoquotidiano.it - Corsa all’uranio, gli Stati col nucleare guardano al Kazakistan: ma Astana vende soprattutto a Russia e Cina. E la Francia ha perso il Niger

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Capita a volte che notizie che sembrano, per così dire, “laterali”, consentano invece di vedere con più chiarezza dinamiche sistemiche. È il caso della news rimbalzata nel settore: per la prima volta nella storia, ilfornirà uranio alla Svizzera. Il paese elvetico sta cercando di rilanciare la produzione energetica domestica attraverso l’utilizzo dell’atomo, che attualmente concorre a coprire il 29% dell’energia elettrica consumata internamente, e ha deciso di affidarsi alla repubblica centro asiatica per le forniture di combustibile. Ma perché proprio ile perché proprio ora?Il paese guidato dal presidente Kassym-Jomart Tokayev è il più grande produttore al mondo di uranio, in grado da solo di coprire il 40% dell’output globale staccando nettamente gli altri produttori sul podio, Canada e Namibia.