Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, la febbre scudetto sale a 87°”

Leggi su Napolipiu.com

: “, laa 87°”">Il campionato non ha ancora trovato un padrone, e anche dopo il big match del turno, la corsa verso il traguardo resta lunga e incerta. L’aveva l’opportunità di allungare a +4, ma ilha dimostrato che la lotta sarà ancora serrata, complice anche la frenata dell’Atalanta. Come evidenziato da Fabio Mandarini sulle pagine del, il pareggio finale sta stretto alla squadra di Conte, che ha dominato la ripresa dopo un avvio in salita. Il passaggio al 4-3-3 ha permesso aldi schiacciare l’, fino al gol del pari di Billing all’87’, appena otto minuti dopo il suo ingresso.L’, che era passata in vantaggio con una punizione magistrale di Dimarco al 22’, si è progressivamente spenta, senza mai riuscire a impensierire ilnella ripresa.