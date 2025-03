Internews24.com - Correa Inter, pagelle disastrose col Napoli: un quotidiano durissimo, quel voto…

Leggi su Internews24.com

di RedazioneJoaquíndisastroso in, ecco cosa dicono i quotidiani sportivi dopo la sfida,durissime, spunta pure un commento che.Joaquínnon ha vissuto la sua migliore gara, ieri pomeriggio, in occasione di. Il nerazzurro è subentrato a partita in corso (poco dopo l’ora di gioco in cambio di un Marcus Thuram ancora alla ricerca delle migliori condizioni fisiche) senza riuscire però ad incidere o confezionare un reale contributo per la squadra. Una prova anonima insomma, che gli ha permesso di conquistare così – come ampiamente prevedibile peraltro – le critiche dei principali quotidiani sportivi. Vediamo ledell’ex Lazio questa mattina in edicola, ecco cosa dicono dell’argentino di Simone Inzaghi i giornali nel nostro paese.post: Gazzetta dello Sport Voto 5.