Corpo donna nell' Adda forse Jhoanna

20.30 Appare irriconoscibile il viso del cadavere diripescato.Si pensa che si tratti deldella baby sitter scomparsaNataly Quintanilla, di origine salvadoregna di cui ha confessato l'omicidio il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas. A rafforzare l'ipotesi che possa essereè il ritrovamento di un borsone nero, in acqua, accanto al cadavere.Il borsone nero simile a quello che si vede trascinare dall'uomo in un video. Necessario il test del Dna per risalire alla esatta identità della vittima.