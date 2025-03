Corpo di donna ritrovato nel fiume Adda Potrebbe esser quello della babysitter Jhoanna Nataly Quintanilla

Leggi su Open.online

Sarebbe ildi unatrovato nelle acque dell’, unadi piccola statura. Il cadavere era chiuso in una valigia, un borsone nero. Tutti elementi che fanno pensare allauccisa, ma servono ulteriori verifiche per avere la certezza che sia ildi, 40enne salvadoriana. Per il suo omicidio è in carcere il compagno Pablo Gonzalez Rivas, fermato il 7 febbraio. Laera scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Grazie a un lungo lavoro dei carabinieri di Milano si era scoperto che l’uomo aveva relazione parallela con unache vive in El Salvador. Aveva già organizzato il viaggio per l’amante fino a Milano e aveva detto ache lei avrebbe dovuto andare via di casa. Gonzales Rivas, interrogato dal gip, aveva parlato di un gioco erotico finito male, una versione che non ha mai convinto gli inquirenti, tanto che lo stesso 48enne, secondo i pm, ha cercato di depistare le indagini e non ha mai contribuito a far ritrovare il