361magazine.com - Cool Girls Only: Dolce&Gabbana riscrive le regole della notte

Leggi su 361magazine.com

Cristalli, grunge e voglia di divertirsi. Dolce&Gabbana accende Milano e trasforma il quadrilatero in una passerella ribelleDolce&Gabbana riporta il divertimento al centro del gioco e lo fa con una collezione Autunno-Inverno 2025/26 che è un inno a chi vive die non ha paura di farsi notare. Le “” (sì, è proprio il nomecollezione) sfilano con mini abiti trasparenti, corsetti gioiello e cristalli che riflettono le lucidiscoteca, clutch microscopiche in una mano e un cocktail nell’altra. Il messaggio è chiaro: basta con il lusso sussurrato, è il momento di brillare senza filtri. In passerella, Amelia Gray e Irina Shayk si muovono con sicurezza tra abiti effetto vedo-non-vedo, ricami scintillanti e dettagli in pizzo, mentre dalla prima fila Naomi Campbell e Achille Lauro osservano lo spettacolo, incarnando perfettamente l’anima ribellecollezione.