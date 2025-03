Juventusnews24.com - Convocati Verona per la Juve, ufficiale: Zanetti chiama 26 giocatori, c’è un assente nella lista dei gialloblù! Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24per la: il tecnico Paolo26, c'è undeie i nomiIlha reso nota ladeiper il match di domani all'Allianz Stadium contro la. 26scelti dal tecnico Paolotra cui non figura Daniel Mosquera, put per un risentimento muscolare accusato venerdì in allenamento.per la1 Montipò2 Oyegoke4 Daniliuc5 Faraoni6 Valentini7 Lambourde8 Lazovic9 Sarr10 Niasse11 Tengstedt12 Bradaric14 Livramento15 Okou19 Slotsager20 Kastanos22 Berardi24 Bernede27 Dawidowicz31 Suslov33 Duda34 Perilli38 Tchatchoua42 Coppola72 Ajayi80 Cisse87 Ghilardi