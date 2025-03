Ilrestodelcarlino.it - Contrabbando al porto: assolto: "Aveva diritto ai dazi agevolati"

L’argomento è di assoluta attualità. Anche se diverso la Cina se ne parlava ben prima delle iniziative di Donald Trump. Come del resto dimostra il caso giudiziario a carico del legale rappresentante della tedesca Enmon Gmbh, un 65enne di origine serba accusato di falso ideologico per induzione del funzionario doganale e diin relazione all’importazione di piastrelle in ceramica dalla Cina attraverso ildi Ravenna con relativa evasione deianti-dumping. Il giudice Cosimo Pedullà, con motivazioni depositate di recente, lo hacon formula piena così come chiedeva l’avvocato difensore Giampaolo Ghini: "il fatto non sussiste" perché, in estrema sintesi, l’imputatoeffettivamente importato piastrelle di una ditta cinese che collabora con l’autorità doganale dell’Unione Europea e che quindia una agevolazione sui: semplicemente, per questioni commerciali, all’estero si presentava con nome differente.