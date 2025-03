Juventusnews24.com - Continassa Juve: contro il Verona torna Kalulu, si ferma però Conceicao. Le sue condizioni

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaLantus si prepara in vista della prossima sfida di campionatol’Hellas, in programma lunedì 3 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino – un match valido per la 27^ giornata di Serie A. Nel lavoro svolto in mattinata alla, il gruppo si è concentrato, dopo il consueto riscaldamento, sul lavoro tattico relativo alle situazioni offensive, per poi chiudere la seduta d’allenamento con una partitella finale.