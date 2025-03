Primacampania.it - Conte: «Volere è potere». Il Napoli a 11 partite dalla fine del campionato è una vera candidata al titolo

Leggi su Primacampania.it

– Il pareggio contro l’Inter firmato da Philip Billing, dopo aver dominato il match per almeno 70 minuti ed aver costretto i nerazzurri nella loro area per tutto il secondo tempo, tiene accese più che mai le speranze dele rilancia la squadra di Antoniocome unae propria pretendente al. A undici giornatedel, gli azzurri hanno dimostrato di poter competere con chiunque, dominando per lunghi tratti la corazzata nerazzurra e mettendo in campo una prestazione di alto livello. Ora, ilnon è più una semplice outsider: la lotta per lo scudetto lo vede protagonista.da scudetto: il messaggio diLe parole di Antonionel post-partita non lasciano spazio a dubbi: ilha raggiunto una consapevolezza tale da poter giocarsela fino all’ultima giornata.