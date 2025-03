Spazionapoli.it - Conte, numeri clamorosi nei big match: il dato che fa tremare le avversarie

Leggi su Spazionapoli.it

Antoniosta trascinando il Napoli e inei bigsono: ilche fale dirette concorrenti allo scudetto Il Napoli ha trovato un punto importante nella super sfida all’Inter del Maradona. La squadra diha costruito tanto e creato un’importantissima mole di gioco, riuscendo a pareggiare la partita scudetto solamente al minuto 87 con Billing. Un gol che ha confermato la centralità dei centrocampisti nel gioco dell’allenatore leccese, arrivati già al 12° gol in questa stagione.La rete di Billing ha chiuso sul pari l’incontro tanto atteso della 27a giornata di Serie A, facendo registrare il secondo 1-1 con l’Inter dopo la sfida dell’andata. Era dalla stagione 2017-18 che le due squadre non pareggiavano sia all’andata, che al ritorno, segno che il Napoli ha saputo tenere testa alla corazzata ben più attrezzata per la vittoria finale del campionato.