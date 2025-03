Napolipiu.com - Conte lancia la sfida: “Se vogliamo, possiamo”. Le pagelle di Napoli-Inter

Leggi su Napolipiu.com

la: “Se”. Ledi">Antonionon si nasconde più. Per la prima volta, senza troppi giri di parole, ha parlato apertamente del massimo obiettivo stagionale. Non lo nomina, ma lo lascia intendere chiaramente: “Deve essere chiaro a tutti i miei giocatori: se”. La prestazione contro l’gli ha dato la conferma che questopuò lottare fino alla fine per il titolo. “A undici partite dalla fine, a un punto dalla vetta, dopo aver giocato così contro l’e la Juve, nonostante le difficoltà, se, noi ci siamo”, ha ribadito l’allenatore, consapevole di aver tenuto testa a quella che lui stesso ha definito “una corazzata, la squadra più forte d’Italia”.Come riportato da Davide Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico ha volutore un segnale chiaro ai suoi giocatori, ma anche ai tifosi, che continuano a sognare.