Spazionapoli.it - "Conte decisivo in due mosse": quanti elogi per l'allenatore dopo Napoli-Inter

Antoniotra i protagonisti del pareggio traed, con gli azzurri che hanno tenuto sotto scacco la squadra di Inzaghi per tutta la partita. Il pareggio traedsarebbe avere un vincitore potenziale: gli azzurri, al netto del punto portato a casa, stanno collezionando tutta una serie dipiù che positivi. L’1-1 del Maradona per molti non rispecchia il reale andamento della partita, con ilche è sembrato nettamente superiore agli avversari sotto diversi punti di vista.Al netto degli infortuni che hanno messo in difficoltà i partenopei (David Neres ed Anguissa su tutti),è riuscito comunque a dare un’impronta importante alla squadra, tenendo l’sotto scacco ed andando a firmare il gol del pareggio nella fase finale della partita.Si poteva fare di più? Certo, l’occasione di Ngonge alla fine della partita grida vendetta, ma nel complesso tutti parlano di unche è uscito dal Maradona con la consapevolezza di essere in assoluto un’avversaria di tutto rispetto per l’di Simone Inzaghi.