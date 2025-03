Ilnapolista.it - Conte dà l’impressione di avere superato la fase più acuta dell’emergenza (Repubblica)

Dopo la sfida contro l’Inter di ieri sera pareggiata per 1-1, Marzo Azzi suvede il Napoli uscire dal Maradona con la ferma convinzione di essere più che mai in corsa per lo scudetto. Inoltre,ha ormai passato “lapiù”.Napoli uscito dal Maradona convinto di essere più che mai in corsa per lo scudettoEcco cosa scrive Marzo Azzi:Ma il Napoli non si è mai arreso e nonostante la frenata delle ultime cinque giornate (4 pareggi e una sconfitta) è uscito dal campo tra gli applausi dei 55 mila di Fuorigrotta e con la ferma convinzione di essere più che mai in corsa per lo scudetto.dà infattidilapiù, sta recuperando gli infortunati e comincia aduna mano anche dai rinforzi di gennaio: con Billing che non ha fatto sentire l’assenza di Anguissa e ha riportato i compagni a -1 dalla vetta, col suo primo gol in A.