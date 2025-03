Internews24.com - Conte a Rai Radio1: «Meritavamo di più, Inter brava a resistere»

di Redazioneha parlato ai microfoni di Rainel post partita di Napoli. Il tecnico ha analizzato il matchSubito dopo NapoliAntonioha commentato la sfida ai microfoni di Rai.PAROLE – «È stata un’ottima partita, giocata a livelli molto alti di intensità. Sinceramente penso meritassimo molto di più, ma l’è statae a portare a casa un pareggio che la mantiene in testa alla classifica. Noi ci portiamo a casa la prestazione e la capacità di aver rimontato contro una squadra forte, dominando e creando tante occasioni. Mancano undici partite e avremmo firmato per trovarci in questa situazione. Ora i ragazzi sanno che saranno undici finali, dobbiamo recuperare gli infortunati perché servirà l’apporto di tutti. All’inizio il club mi ha chiesto di tornare in Europa, senza fare preferenze.