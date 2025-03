Lanazione.it - Consonni: "Grande amarezza. Sconfitta davvero immeritata"

Leggi su Lanazione.it

Nel dopopartita, l’allenatore ospite Luigiappare visibilmente deluso per l’esito del match: "È unache lascia- afferma - e che ritengo immerita per quello che si è visto in campo per quasi 80 minuti. Nel primo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio dei nostri avversati e non ci sarebbe stato nulla da ridire se fossimo andati all’intervallo in vantaggio di 2 gol. In avvio di ripresa abbiamo concretizzato la nostra superiorità con la rete dell’1-0, stavamo gestendo bene la partita poi in un’occasione non siamo stati sufficientemente attenti ed il Trestina è pervenuto al pareggio. Abbiamo provato a reagire ma nel finale abbiamo incassato il raddoppio degli umbri". L’analisi del tecnico assume anche toni critici: "È innegabile che da inizio 2025 il nostro cammino non è stato in linea con quello dell’anno precedente, quando eravamo arrivati a collezionare una serie di ben 8 vittorie di fila.