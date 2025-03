Lanazione.it - Consolato Usa in bilico: un faro per 85mila tra affari e università. “Attendiamo notizie”

Firenze, 2 marzo 2025 – Un intero distretto consolare in stallo. “Quello che sappiamo e che possiamo dire è che il Dipartimento di Stato regolarmente rivede le sue esigenze operative. Ancora non è stata presa alcuna decisione.comunicazioni”. Per il momento, ilGenerale degli Stati Uniti di Firenze sul Lungarno Vespucci non chiude i battenti. Ma tramite fonti ufficiali interne emerge una prima risposta, vista la delicatezza della faccenda e dei rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti. Considerando quanto meno il contesto internazionale all’indomani dello strappo in mondovisione tra la presidenza Trump e l’Ucraina di Zelensky, tra Washington e l’Europa. L’ipotesi, non confermata né smentita, ventilata dalla testata internazionale ‘Politico’ - corroborata da agganci interni allo stesso Dipartimento di Stato, più fonti vicine al team del tycoon - resta in piedi, con l’amministrazione repubblicana intenzionata a “ridurre drasticamente il Dipartimento di Stato, lasciando con meno diplomatici, un numero inferiore di ambasciate e un mandato più limitato”.