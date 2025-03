Sport.quotidiano.net - Consar, un martello in più. A Cantù con Vakusinovic

È con unin più nel motore che laRavenna affronta oggiin trasferta. Il trentunennemontenegrino, arrivato giovedì, diventa la novità più interessante di questo finale di stagione, caratterizzato da una imprevista flessione dei ravennati. Si gioca in anticipo, alle 17, al PalaFrancescutti di Casnate con Bernate, piccolo comune alle porte di(arbitri Pristerà e Nava; diretta web in chiaro su Vbtv). È la seconda trasferta consecutiva per i giallorossi, reduci dal ko 3-1 di Cuneo, e coach Valentini conta di far debuttare immediatamente il nuovo acquisto che, tra l’altro, non è un volto nuovo a Ravenna, avendo indossato la maglia del Porto Robur Costa nell’ultima stagione di Superlega (2021-22), conclusa con la retrocessione. Da, che nell’ultimo anno e mezzo, ha giocato nell’Al Ahli di Manama, in Bahrein, conquistando il premio come miglior marcatore della Bahrein Men’s cup, ci si attende un contributo soprattutto in attacco.