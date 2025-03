Sololaroma.it - Conferma Shomurodov, la Roma si fida: stessa media gol di Dovbyk

Ci siamo goduti un intensissimo match scudetto ieri tra Napoli e Inter, terminato sul punteggio di 1-1, ma oggi è tempo di, nell’ennesimo test da sostenere con tenacia e consapevolezza. In un Olimpico fortino vero per i giallorossi, arriva un Como in fiducia totale, reduce da due vittorie di lusso contro Fiorentina e Napoli e sempre più somigliante all’identità che Fabregas sta cercando di inculcare nei suoi. Le scelte di Ranieri sono sempre più delineate, a cominciare dalladilà davanti.L’allenamento di giovedì ha portato la buona notizia del ritorno graduale in gruppo di, che sarà a disposizione ma non verrà rischiato, in vista del match con l’Athletic di giovedì, e allora fiducia all’uzbeko. La storia questa di un protagonista inatteso, ad un passo dall’Atlanta United in estate (saltato tutto per un errore nell’invio dei documenti) e dal Venezia a gennaio, eletto miglior giocatore giallorosso del mese di gennaio grazie al gol e a due assist messi a referto.