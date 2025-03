Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta pre Juve Verona: «Il rapporto tra me e la squadra è ottimo. Sento la fiducia della società. Proviamo la stessa rabbia dei tifosi»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonpre: le sue dichiarazioni alla vigilia del match27ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Fuori anche dalla Coppa Italia, lafocalizza tutte le sue energie e forze sulla Serie A in questa parte finalestagione. C’è una zona Champions da blindare e consolidare in vista dell’anno prossimo. Bianconeri che ospitano ildomani sera.Nel giorno di vigilia, domenica 2 marzo,è intervenuto inalle 13.30 per presentare il match davanti ai media.ntusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.GIORNI DOPO EMPOLI – «Non facile, perdere una partita come abbiamo perso non è facile ma è nostro dovere pensare alla prossima partita, allenarci e affrontare la prossima avversaria al massimo.