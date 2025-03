Internews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta: «Dobbiamo pensare partita per partita! Il mio rapporto con la squadra è ottimo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «per! Il miocon laè ottimo.» Le parole del tecnico della JuveCosinellapre Juve Verona:A QUALCOSA IN PIU’ DEL QUARTO POSTO – «Dando sempre per scontato che siamo sempre scesi in campo per fare una grande prestazione e avere la vittoria, in questo momento ancora di più. Mancano 12 giorni compresa quella di domani di campionato dove in ogniscenderemo in campo pensando di fare il nostro massimo come sempre e ottenere il risultato migliore possibile. La nostra ambizione è sommare di tre in tre per arrivare a conquistare vittorie di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo con impegno, sacrificio e ambizione. Partendo da domani, che è lache abbiamo di fronte a noi, possiamo controllarla.