Condò ammette | Napoli Inter? I nerazzurri avrebbero avuto bisogno di questo

di RedazioneL’analisi e il commento di Paolodopo: il pensiero del giornalista dopo la sfida del Maradona tra Conte e InzaghiPaoloanalizza la lotta scudetto dopo i risultati del weekend con i pareggi dell’Atalanta in casa con il Venezia e della supersfida del Maradona, il commento susul Corriere della sera.CONTE – «Ilè sopravvissuto all’ultimo scontro veramente diretto della sua stagione — d’ora in poi pedalerà in pianura — arrestando l’emorragia dell’ultimo mese con una ripresa garibaldina e il gol di un giocatore nuovo, Billing, cosa che dopo tutte le tensioni post-mercato assume anche un valore simbolico – scrivesul Corriere della Sera -. Avanti sin quasi alla fine, l’ha confermato anche incerottata di essere la squadra più forte del torneo: ma non abbastanza da poter gestire in sicurezza lunghe pressioni come questa delo picchi di adrenalina come quelli prodotti dalla Juve»– «L’stenta a trattenere il risultato che vuole, e avrebbedei 4 punti di vantaggio per affrontare le (felici ma inevitabili) complicazioni della Champions e dei due derby di Coppa Italia, che richiederanno tesori di energia nervosa.