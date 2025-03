Tvplay.it - Conceicao se ne va e lo porta via: altro addio in casa Milan

Leggi su Tvplay.it

Sergio Conceiçao ha le ore contate ine con lui potrebbe andar via anche un giocatore che non sta particolarmente simpatico ai tifosi in questo momentoIl tecnico portoghese ha chiesto rispetto davanti alle telecamere dopo la sconfitta nel recupero con il Bologna. A suo avviso finora è stato troppo criticato anche per i risultati ottenuti. In società, nel frattempo, stanno già cercando un sostituto, preferibilmente che conosca il calcio italiano.se ne va e lovia:in(TvPlay – ANSA) La luna di miele tra Sergio Conceiçao e ilè già terminata. Eppure sembrava essere nato tutto sotto il giusto profilo, con la vittoria in Supercoppa Italiana, le rimonte con Juventus e Inter, la capacità di non mollare mai fino alla fine e anche la rivalutazione di qualche giocatore in rosa.