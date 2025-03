Lanazione.it - "Con la chiusura l’Umbria rischia di perdere 40 agenti"

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA - "di40 poliziotti specializzati con ladel Reparto prevenzione crimine". È l’allarme lanciato dal sindacato Mosap. "Nell’attuale contesto di riorganizzazione dei Reparti prevenzione crimine, non possiamo assolutamente permettere ladi quello di Perugia – afferma il segretario nazionale Roberto Fioramonti – Questa decisione rappresenterebbe un duro colpo per la sicurezza dei cittadini, non solo delma anche delle Marche, dato che il reparto ha competenza su entrambe le regioni". "Il Reparto di Perugia – dice ancora – ha un ruolo cruciale nella lotta contro la criminalità e il controllo del territorio, e la sua eventualepenalizzerebbe gravemente la sicurezza di aree già vulnerabili. Non possiamo ignorare che i servizi di sicurezza e il supporto offerto dall’ Rpc sono essenziali per garantire un presidio efficace e tempestivo".