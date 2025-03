Ferraratoday.it - Con i Big One sul palco del Teatro Nuovo arrivano suoni e atmosfere dei Pink Floyd

Venerdì 7 fa tappa alla band Big One (nella foto) che porta a Ferrara lo spettacolo concerto 'The Europeanshow'.Sono passati 40 anni dall’uscita dell’album 'The Division Bell' ed il conseguente tour che è stato quello con il maggior incasso nella storia della musica.