Cityrumors.it - Compleanno da incubo: “Ora non vuole più festeggiarlo”

Leggi su Cityrumors.it

Una festa si è trasformato in un vero e proprioper un bambino. E il genitore ha lanciato un allarme oltre che un messaggio molto chiaroI bambini attendono con ansia il giorno delper festeggiare con gli amici. È una data che si aspetta con tanta gioia e la speranza di tutti è che alla fine si possa trascorrere qualche ora diversa dalle altre. E spesso è così. Non sempre considerato quanto successo a un ragazzino.da: “Ora nonpiù” (Pixbay) – cityrumors.itUnche si è trasformato in un verotanto che un genitore su Reddit ha lanciato un piccolo allarme sottolineando che il figlio non ha più intenzione di festeggiare. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo e, soprattutto, il perché il bambino è rimasto davvero traumatizzato da una giornata che doveva essere di divertimento e si è trasformata in un