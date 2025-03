Juventusnews24.com - Compagnoni svela su Juve Verona: «Snodo fondamentale, in quel caso si aprirebbero scenari inimmaginabili»

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, si è soffermato così su Juve Verona in programma domani all'Allianz Stadium

Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha presentato così, secondo il suo punto di vista, Juve Verona, in programma domani sera all'Allianz Stadium. Di seguito riportate le dichiarazioni del giornalista e telecronista.

PAROLE – «Domani è uno snodo fondamentale per la Juve e per il futuro di Thiago Motta. In campionato sta andando bene ultimamente, ma i risultati in coppa cozzano. Domani sera può accadere di tutto: la Juve può fare una grande partita oppure che la buchi e in quel caso si aprirebbero scenari inimmaginabili»