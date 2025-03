Sport.quotidiano.net - Como, attento alla Lupa: "Un esame di maturità"

Roma e: appuntamento oggi alle 18 all’Olimpico. Le due stelle argentine, Dybala e Nico Paz, promettono magie e assist sorprendenti e i due totem della panchina, Ranieri e Fabregas, mosse tattiche imprevedibili. Anche se Fabregas non potrà essere in panchina, perché squalificato per doppia ammonizione, l’ultima nel match contro il Napoli. Il compito di guidare la squadra sul campo spetta al secondo, Dani Guindos, insieme a Marco Cassetti, che in passato ha deciso un derby per i giallorossi con gran gol. I lariani si schiereranno con la stessa formazione vincente utilizzata contro il Napoli. Fabregas in settimana ha recuperato giocatori infortunati, che porterà in panchina per non rischiarli, come Moreno e Gabrielloni, poi probabilmente ci sarà anche Dele Alli, ma "solo per fargli respirare l’aria della partita, gli manca da troppo tempo, con lui non bisogna avere fretta sarà un inserimento graduale", dice il tecnico spagnolo.