Come sta la sanità pugliese e tarantina?

Tarantini Time Quotidianosta lae quella? Versioni contrastanti, tra la soddisfazione nell’esser promossa per i LEA (livelli essenziali di assistenza) nel 2023,certificato dal Ministero della Salute, i problemi di deficit nel 2024 (si parla di circa 250 milioni di euro), e la richiesta del presidente Emiliano di nuove risorse per la. Insomma, i problemi non mancano e la percezione, in particolare per l’area, di non ricevere la giusta assistenza sanitaria è piuttosto consistente, specie se pensiamo alle lunghe liste d’attesa e alla crescita dei cosiddetti ‘viaggi della speranza’, passando dal “San Cataldo” non ancora pronto ma che già può dotarsi di. opere d’arte (per una spesa di circa 800mila euro).Qui vi proponiamo una sintesi della situazione, su fonti del Ministero della Salute, della Regione Puglia e alcuni interventi politici di commento.