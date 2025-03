Come mi sono sentito C’è posta per te perché Gigi D’Alessio si è commosso davanti a mamma Pina

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nell’ultima puntata della stagione di C’èper Tesorprende tutti. La donna, dopo aver perso il marito, ha dovuto crescere da sola quattro figli minorenni. Nonostante lo smarrimento e le difficoltà non si è mai lasciata andare e durante il programma condotto da Maria De Filippi ha ricevuto una visita speciale., da sempre colonnara della famiglia, è rimasto colpito dalla sua storia.Maria ha raccontato la storia di, una storia di dolore, ma anche di forza e coraggio: “All’improvviso il cuore pieno di dolore per aver perso l’amore della sua vita, ma anche il terrore di non sapereportare avanti una casa tutta da sola”.stati i quattro fratelli Giuseppe, Maria, Pietro e Emanuele a chiamareper fare una sorpresa alla.Leggi anche: “Auguri cuore mio”.