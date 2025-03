Ilrestodelcarlino.it - Come è stato trovato il bambino scomparso nella neve di Asiago

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Vicenza), 2 marzo 2025 – "Sono qui" si sente urlare da dentro ad un bosco, e l’incubo, dopo estenuanti ore di ricerca, finisce. Si conclude con un lieto fine la scomparsa di Pietro, ildi cinque anni disperso sulle piste da sci dell’altopiano di. Il piccolo, originario di Castelfranco Veneto, èinfatti riinfreddolito ma in buone condizioni dai soccorritori del Soccorso Alpino di, a circa tre chilometri dal punto in cui eravisto l’ultima volta. La scomparsa e l’allarme L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, quando il padre delsi è reso conto di non riuscire più a trovarlo. I due erano saliti dalla seggiovia a sei posti che arriva al Forte Verena per sciare sulle piste del comprensorio. Verso le 15 si erano fermati per una sostazona dell'arrivo della seggiovia Civello.