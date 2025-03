Combinata nordica Mondiali Trondheim 2025 | Westvold Hansen cala il tris nella Gundersen femminile argento per Hagen

Leggi su Sportface.it

di Gydadi, dove sono in scena i Campionatidi. La norvegese ha portato a casa il terzo titolo iridato consecutivo nel format dopo gli ori di Oberstdorf 2021 e Planica 2023 grazie al recupero5 km sugli sci, dopo che aveva chiuso al quinto posto la frazione di salto sul trampolino normale. Alle spalle della padrona di casa, nativa proprio di, ha chiuso la connazionale Ida Marie, dominatrice di stagione in Coppa del Mondo ma che chiude questa rassegna mondiale a secco di titoli iridati dopo il decimo postomass start. Completa il podio con una splendida medaglia di bronzo l’austriaca Lisa Hirner.Chiude quarta l’altra norvegese Ingrid Laate, classe 2007, che guidava la gara dopo il salto ma come da pronostico non ha potuto reggere sugli sci di fronte allo strapotere delle sue connazionali.