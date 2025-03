Oasport.it - Combinata nordica: Ingrid Laate fa il vuoto ai Mondiali sul salto. Ida Marie Hagen pronta alla rimonta

Giornata dedicataGundersen condall’HS102 aidiin quel di Trondheim. Dopo la prova dal trampolino si esalta il pubblico di casa: infatti al comando troviamo la beniamina del pubblico, autrice di uneccezionale.La norvegese ha infatti sfruttato un gate più basso per aumentare il proprio punteggio (partita dal 16) e trovare unda 122 punti. Le rivali sono tutte distanti e può sognare in grande verso il fondo.Alle sue spalle l’austriaca Lisa Hirner, staccata di 50”, mentre terza ed in posizione datroviamo Ida, a caccia del primo oro individuale di questa manifestazione: per il fenomeno norvegese 1’05” di ritardo dconnazionale.In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, trentesima a 3’37”. Poco più dietro Anna Senoner, trentunesima, Daniela Dejori, trentatreesima, Greta Pinzani, trentaseiesima.