Colpo grosso Fezzanese. I verdi piegano il Flaminia

: Nespola, Lisari (65’ Sirbu), Zanchi, Mattei (85’ Fracassini), Ricozzi, Benedetti, Casoli, Malaccari (85’ Alagia), Tascini, Ciganda (76’ Brasili), Orlandi (65’ Pigna). A disp. Brusca, Penchini, Igini, Celentano. All. Nofri Onofri: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini, Antezza, Salvetti (19’ Martera), Campana, Bruccini (58’ Fiori L.), Beccarelli (75’ Benassi), Lunghi, Mariotti (48’ Cantatore). A disp. Calò, Sacchelli, Scieuzo, Giampieri, Remedi. All. Gatti Arbitro: Gervasi di Cosenza (assistenti Di Meglio di Napoli e Di Berardino di Teramo). Marcatori: 61’ Lunghi, 71’ Ricozzi, 83’ Cantatore CIVITA CASTELLANA - Un trionfo verde. Lanella partita più importante della sua travagliata stagione vince 2-1 in trasferta il vitale scontro diretto per la salvezza con ilnell’anticipo della ventiseiesima giornata del girone E di serie D.