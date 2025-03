Lortica.it - Colpo esterno della BC Servizi Arezzo: vittoria preziosa a Tortona

Gli amaranto superano la Gulliver Derthona e restano in corsa per i PlayoffGulliver Supermercati Derthona – BCScuola Basket48-60Parziali: 15-18, 26-39, 35-50Gulliver: Fonio Fracchia, Fogliato 4, Lisini 2, Albertinazzi, Borasi ne, Korlatovic 8, Aprile 2 (6 reb), Brizzi 2, Bellinaso 1, Di Meo 15, Josovic 6, Cissè 8.All.: Ansaloni – Ass.: Fanaletti, Censurini.BC: Toia 9, Nica ne, Iannicelli 4, Dal Pos 11, Buzzone 14, Lemmi 9, Prenga 4, Vagnuzzi, Kader 3, Bischetti 6.All.: Fioravanti – Ass.: Liberto.La BCcentra unafondamentale nella terza giornata del Play-In Gold di Serie B, imponendosi in trasferta contro la Gulliver Derthona. Nonostante una serata con basse percentuali al tiro, la squadra di coach Fioravanti ha saputo gestire la gara con solidità difensiva e un break decisivo nel secondo quarto.