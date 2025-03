Chietitoday.it - Colantonio (Lega) critica i ritardi nei lavori pubblici a Chieti: "Cantieri senza tempo"

Leggi su Chietitoday.it

"Ringrazio l'assessore Rispoli per la cortese risposta relativamente aialla "Antica pescheria di via Arniense" ormai in stallo da quattro anni, ma proprio perché è trascorso tutto questo, a poco serve ridescrivere, per l'ennesima volta, le lavorazioni da eseguirsi, già annunciate in.