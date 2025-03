Ilgiorno.it - Codogno, tombola e asta benefica in memoria di Cristina. Rose Villain dona un disco autografato

(Lodi) – Giuliano era l’ultimo cane che aveva soccorso e lo avrebbe messo senza dubbio al sicuro lei stessa se la malattia non l’avesse strappata ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi adorati animali: nel ricordo ancora vivo diBorella, scomparsa a 53 anni il 4 ottobre del 2023, alcuni giorni fa è stato organizzato un evento al bar Novecento dicon lo scopo di raccogliere fondi non solo per strappare dal canile il pitbull di 7 anni salvato da, ma anche per aiutare cinque realtà di assistenza di cani e gatti. Dopo la, si è tenuta un’mettendo in palio diversi oggetti portati da un centinaio di commercianti colleghi della 53enne che per 25 anni aveva condotto l’attività del suo negozio di abbigliamento Totem in via Roma. Ma non solo: hanno voluto partecipare all’anche personaggi famosi, dalla cantante, in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo, che hato il suoFuorileggementre ha dato il proprio appoggio all’iniziativa pure il calciatore codognese in forza al Como, Edoardo Goldaniga il quale ha regalato una maglia e un paio di pantaloncini da gioco.